В России курс рубля падает второй день подряд

В России в среду, 11 марта, продлилось падение курса рубля – в начале торгов доллар взлетел до 71,5 руб./$. На ситуацию даже не повлияли цены на нефть, которые выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.
По данным Московской биржи, за ночь рубль упал на 10 копеек. Дальше курс колебался: сначала резко вырос, дойдя до 71,68 руб./$, потом пошел на снижение. По состоянию на 10.25 утра по киевскому времени доллар в России стоит 71,43 руб.
Курс доллара в России
Московская биржа
А вот евро 11 марта совершило резкий скачок и со вторника подорожало сразу на 60 копеек – до 81,1 руб.
Курс евро в России
Московская биржа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
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