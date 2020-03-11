В России курс рубля падает второй день подряд

В России в среду, 11 марта, продлилось падение курса рубля – в начале торгов доллар взлетел до 71,5 руб./$. На ситуацию даже не повлияли цены на нефть, которые выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.

По данным Московской биржи, за ночь рубль упал на 10 копеек. Дальше курс колебался: сначала резко вырос, дойдя до 71,68 руб./$, потом пошел на снижение. По состоянию на 10.25 утра по киевскому времени доллар в России стоит 71,43 руб.

Курс доллара в России Московская биржа

А вот евро 11 марта совершило резкий скачок и со вторника подорожало сразу на 60 копеек – до 81,1 руб.

Курс евро в России Московская биржа

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