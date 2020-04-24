В России рубль обвалился на фоне дешевой нефти: сколько стоит

В России снова началось резкое падение рубля. На Московской бирже стоимость доллара в пятницу, 24 апреля, выросла до 74,80 руб./$.

При этом торги начинались с укрепления российской валюты – до 74,67 руб./$. А вот евро подешевело и торгуется на уровне 80,21 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Это происходит на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

По состоянию на 13.40 по киевскому времени стоимость рубля пошла вверх. Так валюта отреагировала на снижение Банком России ключевой ставки с 6% до 5,5%. Стоимость доллара снизилась до 74,41 руб./$. Евро стоит 80,24 руб./евро

Стоимость рубля на бирже в России

Официальный курс валют на 24 апреля Центробанк РФ установил такой:

доллар – 75,12 руб./$;

евро – 81,14 руб./евро.

Официальный курс ЦБ РФ cbr.ru

На 25 апреля официальные курсы такие:

доллар – 74,71 руб./$;

евро – 80,25 руб./евро.

Официальный курс ЦБ РФ cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).