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5 мая • обновлено в 11:27
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Курс рубля изменился из-за нефти: сколько стоит российская валюта

2.2т
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В России укрепляется курс рубля. Во вторник, 5 мая, на Московской бирже стоимость доллара снизилась на 69 копеек –до 74,12 руб./$. Это происходит на фоне дорожающей нефти.

Евро подешевело до 80,72 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржевики советуют спекулянтам активно продавать иностранную валюту.

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость доллара в России на бирже

Почему укрепляется рубль

Очевидно, что рубль, крайне зависящий от мировых цен на нефть, не может дорожать, когда стоимость сырья падает. И это на самом деле так.

По итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Таким образом российский рубль действительно укрепляется вопреки дешевой нефти. Но делается это за счет "проедания" валютных запасов Кремля.

В Deutsche Bank подсчитали, что если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель, резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпаются чуть более чем за два года.

Курс доллара в России

Курс доллара в России

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
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