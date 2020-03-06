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6 марта • обновлено в 13:43
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Преодолел психологическую отметку: в России рухнул курс рубля

6.8т
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В России рухнул курс рубля. В пятницу, 6 марта он преодолел психологическую отметку в 68 руб/$.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В момент начала торгов в 9 часов утра по киевскому времени российская валюта немного укрепилась (до 67,39 руб/$). Но около 11.30 курс на графике стремительно пошел вверх, преодолев отметку в 68,14 руб/$.

Курс рубля упал

Курс рубля упал

Таким образом доллар подорожал сразу на 75 копеек и продолжил рост.

Курс доллара в России

Курс доллара в России

moex.com

Такой же обвал в России произошел и с курсом евро. В момент начала торгов он стоил 75,67 руб, а к 12 часам он пробил отметку в 77 рублей. Таким образом, курс евро взлетел на 1,33 руб.

Курс евро в России

Курс евро в России

moex.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 марта, доллар подешевел на 60 копеек. Его стоимость составила 66,3 руб.

Национальный банк Украины в пятницу, 6 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,74 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Рухнул рубль, а жрать нечего хрюканам. Парадокс!
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Mason Chris
Mason Chris
Klymko Bogdan, русишвайне это те русские которые под предводительством немцев создали УНР, а потом прозвались украинцами
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Кристина Стефанова, Дадада ,хрюканам русишшвайне жрать нечего .
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