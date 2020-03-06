Преодолел психологическую отметку: в России рухнул курс рубля

В России рухнул курс рубля. В пятницу, 6 марта он преодолел психологическую отметку в 68 руб/$.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В момент начала торгов в 9 часов утра по киевскому времени российская валюта немного укрепилась (до 67,39 руб/$). Но около 11.30 курс на графике стремительно пошел вверх, преодолев отметку в 68,14 руб/$.

Курс рубля упал

Таким образом доллар подорожал сразу на 75 копеек и продолжил рост.

Курс доллара в России moex.com

Такой же обвал в России произошел и с курсом евро. В момент начала торгов он стоил 75,67 руб, а к 12 часам он пробил отметку в 77 рублей. Таким образом, курс евро взлетел на 1,33 руб.

Курс евро в России moex.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 марта, доллар подешевел на 60 копеек. Его стоимость составила 66,3 руб.

Национальный банк Украины в пятницу, 6 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,74 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 15 копеек.

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