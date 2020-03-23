В России снова обвалился курс рубля: график

Начало недели курс рубля в России начал с обвала – в понедельник, 23 марта, российская валюта подешевела до 81,08 руб./$. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Стоимость евро составила 87,07 руб./евро. Это один из худших показателей с 2016 года, свидетельствует сайт Московской биржи. Это происходит на фоне катастрофического для России обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

В прошлую пятницу торги завершились на уровне 79,93 руб./$ и 85,40 руб./евро.

Стоимость доллара в России Московская биржа

Стоимость валют в России Московская биржа

Как падал рубль

Прошедшая неделя (с 16 по 20 марта) оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.

16 марта – 74,65 руб./$;

17 марта – 75,44 руб./$;

18 марта – 80,87 руб./$;

19 марта – 79,12 руб./$;

20 марта – 79,93 руб./$.

То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Российский рубль

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