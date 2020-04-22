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22 апреля • обновлено в 11:32
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Курс рубля в России продолжил падение: сколько стоит

2.6т
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В России продолжает падать стоимость рубля. На Московской бирже в среду, 22 апреля в момент начала торгов доллар взлетел на 43 копейки – до 77,49 руб./$.

Также с 83,71 руб. до 84,18 руб. подорожало евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Затем пик прошел и иностранные валюты немного ослабли. К 11.00 по киевскому времени доллар стоит 76,86 руб./$, евро – 83,47 руб./евро.

Стоимость доллара на бирже в России

Стоимость доллара на бирже в России

Обвал российской валюты происходит на фоне исторического падения цен на нефть. 20 апреля стоимость барреля нефти американского сорта WTI и российского Urals достигла отрицательных значений.

Курс валют в России

Курс валют в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

НБУ установил справочный курс доллара на 22 апреля на отметке 27,08 грн, что на 1 копейку выше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,35 грн, таким образом он подешевел на 7 копеек за сутки.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль Новости России
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну тролить московские, где высеры про надежность деревянноно
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Экономика Mакроэкономика

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