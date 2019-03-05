Курс евро в Украине упал до рекордной отметки: чего ждать от валюты

В Украине курс евро опустился до 30,41 грн/€. Последний раз европейская валюта снижалась до такой отметки восемь месяцев назад – 22 июня 2018-го. В марте 2019-го курс гривни по отношению к евро может достичь годового минимума.

Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики валютных рынков. Так, финансовый эксперт Владимир Мазуренко считает, что курс европейской валюты при благоприятных обстоятельствах может опуститься до 30,3 грн/€. В то же время старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что минимальная отметка в коридоре составит 30,5 грн/€.

Что повлияло на курс евро в Украине:

мировые тренды на финансовых рынках; повышение учетной ставки в США приводит к снижению евро и других мировых валют;

торговый оборот с ЕС; экспортные выручки позволяют пополнять валютный запас Украины, повышая курс национальной валюты по отношению к европейской;

конъектура на сырьевых рынках; Украина в первую очередь зарабатывает на экспорте сырья: чем выше на него цены, тем больше валюты поступает в страну;

Курс евро за год

"С начала 2019 года на рынке сформировались благоприятные условия для гривни, вызванные монетарной политикой НБУ и высокой доходностью ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. – Ред.), которая привлекает иностранных инвесторов (за январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ более чем на 10%, до 12,9 млрд грн)", – поясняет Андрей Шевчишин.

Согласно данным НБУ, максимальный курс евро за последний год составил 33,12 грн/евро (28 сентября 2018-го). 5 марта 2019-го справочный курс европейской валюты по отношению к гривне составил всего 30,41 грн/€.

"Курс европейской валюты больше зависит от его стоимости на мировых рынках, политической ситуации в ЕС, от соотношения доллара к евро. Спрос на внутреннем украинском рынке также играет свою роль, однако все-таки более важный фактор – соотношение доллар/евро", – уверен Мазуренко.

Стоит также отметить, что гривня с середины февраля также укрепляется и по отношению к доллару. Как ранее писал OBOZREVATEL, курс гривни к доллару в марте будет колебаться в диапазоне 26,75–27,75 грн/$.

В 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре - 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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