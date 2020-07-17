Курс евро в России вырос до максимальной отметки за три месяца

В России заметно ослаб рубль. Курс евро по отношению к российской валюте в пятницу, 17 июля, впервые с начала мая преодолел отметку в 82 руб./евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Так, евро подорожало до 82,07 руб./евро. Это на 59 копеек больше, чем в момент завершения предыдущих торгов. А курс доллара вырос до 71,89 руб./$ (+30 коп. по сравнению с четвергом).

В последний раз курс евро находился выше 82 рублей 4 мая 2020 года – в разгар нефтяной войны России с Саудовской Аравией.

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 17 июня:

доллар – 71,24 рубля;

евро – 81,23 рубля.

Официальный курс валют в России cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа во втором квартале 2020 года упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $3,5 млрд.