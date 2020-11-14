Курс достиг максимальной за два года отметки: биткоину предсказали дальнейший рост

Курс биткоина после максимальной за два года отметки в 16 тысяч долларов будет постепенно двигаться к новому значения в 17,5 тысячи долларов.

Такой прогноз в комментарии Forklog озвучил трейдер Илья Мещеряков. Такой прогноз эксперт считает весьма вероятным учитывая динамику последних недель. При этом другие криптовалюты переживают не лучшие времена: большинству "монет" не удалось достичь даже отметки, которая была зафиксирована в первую неделю ноября.

Биткоин же начал уверенный рост и имеет все шансы постепенно вернуть себе максимальное историческое значение – более 20 тысяч долларов. Правда, стоит учитывать, что большинство стран не признает биткоин платежным средством, а курс криптовалюты не зависит от экономически аргументированных факторов.

Главную роль играет настроение инвесторов, спрос и операции внутри рынка, большинство из которых проходят полностью анонимно. Никому не известно, ко и в каких объемах инвестирует в криптовалюты. Те, кто приобретали монеты при минимальном курсе, могли озолотиться, а инвесторы, которые приобрели актив на пике, до сих пор не компенсировали свои расходы.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11 500 до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.