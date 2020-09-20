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Курс доллара в Украине значительно изменится: аналитики назвали два сценария

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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  • Что будет с курсом доллара в ближайшую неделю

  • Почему доллар может подорожать

  • Что будет с экономикой Украины

Курс доллара в Украине

В Украине курс доллара накануне принятия нового бюджета страны может пойти по двум разным траекториям: резко вырасти до отметки в 28,4 грн/$ или же опуститься ниже отметки в 28 грн/$.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара в Украине

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики расходятся во мнении, как будет меняться курс доллара в Украине. К примеру, аналитик RoboForex Андрей Гойлов уверен, что доллар имеет шансы опуститься ниже психологической отметки и достичь 27,9 грн/$. При этом, по его оценкам, возможный коридор курса – от 27,90 до 28,07 грн/$.

"На текущий момент динамика рынка полностью соответствует прогнозу Минфина Украины в проекте бюджета на 2021 год. На уровне в 28,00 грн НБУ решил сделать процесс девальвации более контролируемым и плавным. Будем внимательно следить за дальнейшими действиями Нацбанка, которые пока не указывают на намерения укрепить курс национальной валюты", – прогнозирует аналитик.

С такой позицией не соглашается аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его оценкам, в ближайшее время гривня продолжит снижение и к концу следующей недели выйдет на отметку в 28,40 грн/$.

"На межбанке после преодоления отметки в 28 гривен за доллар гривна начала более активное снижение и уже к концу недели торговалась выше 28,20. Преодоление максимумов текущего года вызвало локальную панику, из-за чего держатели доллара придерживали его продажи, что и формировало дефицит доллара. Уже в среду на межбанк с видимой интервенцией выходил НБУ, что успокоило рынок и замедлило падение гривни", – отмечает Пархоменко.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин также считает, что доллар будет выше отметки в 28 грн/$. "Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,155 гривен за доллар, и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет укреплятся не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Между тем, следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться", – отмечает эксперт.

На стоимость валюты повлияют и другие факторы. "Остается сложной и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина – как экономически, так и эпидемиологически. Склоняемся к стабилизации курса в границах 28,0-28,2 гривен за доллар", – отмечает эксперт.

Что будет с экономикой Украины

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает премьер Денис Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Курс доллара в Украине значительно изменится: аналитики назвали два сценария

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т. д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

  • траектория примет форму "V" (быстрое восстановление);

  • "U" (плавное восстановление);

  • "L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.

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