Курс доллара в Украине значительно изменится: аналитики назвали два сценария

В Украине курс доллара накануне принятия нового бюджета страны может пойти по двум разным траекториям: резко вырасти до отметки в 28,4 грн/$ или же опуститься ниже отметки в 28 грн/$.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара в Украине

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики расходятся во мнении, как будет меняться курс доллара в Украине. К примеру, аналитик RoboForex Андрей Гойлов уверен, что доллар имеет шансы опуститься ниже психологической отметки и достичь 27,9 грн/$. При этом, по его оценкам, возможный коридор курса – от 27,90 до 28,07 грн/$.

"На текущий момент динамика рынка полностью соответствует прогнозу Минфина Украины в проекте бюджета на 2021 год. На уровне в 28,00 грн НБУ решил сделать процесс девальвации более контролируемым и плавным. Будем внимательно следить за дальнейшими действиями Нацбанка, которые пока не указывают на намерения укрепить курс национальной валюты", – прогнозирует аналитик.

С такой позицией не соглашается аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его оценкам, в ближайшее время гривня продолжит снижение и к концу следующей недели выйдет на отметку в 28,40 грн/$.

"На межбанке после преодоления отметки в 28 гривен за доллар гривна начала более активное снижение и уже к концу недели торговалась выше 28,20. Преодоление максимумов текущего года вызвало локальную панику, из-за чего держатели доллара придерживали его продажи, что и формировало дефицит доллара. Уже в среду на межбанк с видимой интервенцией выходил НБУ, что успокоило рынок и замедлило падение гривни", – отмечает Пархоменко.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин также считает, что доллар будет выше отметки в 28 грн/$. "Накопленный негатив и спекулятивный спрос давят на курс. НБУ накануне пытался сдержать рынок на отметке 28,155 гривен за доллар, и сместил таким образом границу продажи. Вероятно, курс будет укреплятся не в районе 28 гривен за доллар, а выше. Между тем, следим за настроениями покупателей, которые перед выходными могут успокоиться", – отмечает эксперт.

На стоимость валюты повлияют и другие факторы. "Остается сложной и экономическая ситуация в крупнейших странах мира, на которые ориентируется Украина – как экономически, так и эпидемиологически. Склоняемся к стабилизации курса в границах 28,0-28,2 гривен за доллар", – отмечает эксперт.

Что будет с экономикой Украины

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает премьер Денис Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т. д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

траектория примет форму "V" ( быстрое восстановление);

"U" ( плавное восстановление);

"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникации и связи. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.