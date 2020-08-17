Курс доллара в Украине ждет резкий разворот: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может укрепиться до отметки 27,2 грн/$, при этом уже через неделю ситуация, вероятно, развернется на 180 градусов.

Аналитики поясняют: положение дел на валютном рынке благоприятное. Экспортеры активно зарабатывают валюту и продают ее, пополняя предложение. При этом спрос на доллары снизился из-за значительно падения импорта.

О том, сколько будет стоить доллар через неделю и что повлияет на валютный рынок – читайте в материале OBOZREVATEL.

Каким будет курс доллара через неделю

Доллар в ближайшую неделю будет снижаться, а после резко возобновит подорожание, уверены опрошенные OBOZREVATEL аналитики. Сейчас гривня чувствует себя вполне комфортно и для этого есть несколько причин:

импорт (на него тратят валюту) упал на 18%, экспорт (источник поступления валюты) снизился только на 6%;

"Нафтогаз" и аграрии активно продают заработанную валюту;

доллар на мировом рынке дешевеет из-за сложной экономической ситуации в США.

Однако укрепление гривни явление скорее временное, рассказывает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в настоящий момент национальная валюта получила импульс к росту, и удержится на отметке 27,25 грн/$, после чего вернеся к уровню 27,5 грн/$", – прогнозирует эксперт.

Его коллега из RoboForex Андрей Гойлов озвучил OBOZREVATEL более широкий "коридор" для гривни – до 27,8 грн/$. По его мнению, если национальная валюта будет укрепляться слишком быстро и активно, это скорее помешает развитию экономики. Мол, низкий курс приведет к падению доходной части бюджета и сокращению выручек экспортеров.

"Что касается непосредственно американской валюты на мировом рынке, то здесь все без изменений: доллар слаб и может дополнительно снижаться, потому что статистика по экономике США выглядит неоднородной, а политические сигналы слишком эмоциональные и неоднозначные", – добавляет Гойлов.

Прогнозирует укрепление гривни на ближайшую неделю и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Его оценки можно назвать наиболее оптимистичными – курс в 27,2/27,4 грн/$. Причин для девальвации при этом нет вовсе. По крайней мере на ближайшую неделю.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн", – прогнозирует Иосуб.

Почему гривне не дадут укрепиться

Бюджет Украины составлен с учетом, что доллар должен стоить не менее 30 грн. Почему заложили именно такую цифру, в Кабинете министров не объясняют. Но при этом чиновники напоминают: если курс будет значительно меньшим, доходную часть бюджета сорвут.

К чему приводит резкое укрепление гривни:

дешевеет импортная продукция;

сокращаются доходы компаний-экспортеров в гривне;

сокращается количество денег, полученных в виде налогов от компаний-экспортеров;

сокращаются налоги, которые взимаются в валюте (например, акцизы);

дешевеют автомобили и недвижимость (цены традиционно закреплены в валюте);

замедляется инфляция (примерно четвертая часть потребительской корзины – импорт).

Кстати, одна из причин увольнения прошлого главы НБУ Якова Смолий (ушел по собственному желанию, как сам говорит, из-за давления со стороны Офиса президента) – слишком "крепкая" гривня и отказ от "насыщения экономики деньгами" за счет эмиссии гривни.

Аналитики напоминают: в сентябре Украине придется отдать рекордную сумму иностранным кредиторам. Если в августе внешние выплаты составят 48,85 млрд, то в сентябре на долги придется потратить 81,8 млрд грн. И если курс доллара будет падать, то средств на погашение внешних займов может просто не найтись.

в августе – 48,85 млрд грн;

в сентябре – 81,82 млрд грн;

в октябре – 11,61 млрд грн;

в ноябре – 38,34 млрд грн;

в декабре – 19,03 млрд грн.

"За 2020 год госдолг Украины увеличится, так как нужно будет профинансировать дефицит госбюджета в объеме 7,5% ВВП. Наибольшие выплаты предстоят в сентябре, но для этого аккумулировано достаточно ресурсов", – напоминает Шевчишин.

Отметим, что уже в следующем году в правительстве ожидают более дешевый доллар. Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн за доллар, на конец года – 28,8 грн. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы. В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 грн за доллар в среднем за год и 29,3 грн за доллар на конец следующего года.

"Начиная с 2021 года прогнозируются дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для стабильного экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности", – говорится в пояснительной записке к документу.

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