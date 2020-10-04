Курс доллара в Украине взвинтят иностранцы: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара в ближайшее время может вырасти на 10-15 копеек, а если не будет отката, то и подняться до знаковой отметки в 30 грн/$, уверены аналитики. О том, как и почему будет меняться курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар может подняться до 30 грн/$

В Украине курс доллара имеет все шансы преодолеть знаковую отметку в 30 грн, если в ближайшее время стоимость не опустится до 28,2 грн/$, рассказывает OBOZREVATEL аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Если мы не увидим укрепления гривны ниже данного уровня, высока вероятность дальнейшего роста доллара до 30,00 грн. Многие опасались, что Украина недосчитается переводов трудовых мигрантов, но в реальности падение объемов их транзакций составило всего 6,4% – до 7,16 млрд долларов против 7,62 млрд за прошлый год", – рассказывает аналитик.

Как рассказывает эксперт, сейчас иностранцы активно продают гривню, в том числе через Citibank. Накануне президентских выборов в США возник тренд на уход крупных инвесторов с рынков развивающихся стран. А к ним относится и Украина. Инвесторы продают нашу валюту, покупают доллары и тем самым увеличивают спрос, создавая основания для девальвации.

"На следующей неделе курс валютной пары доллар/гривна по прогнозам останется в узком диапазоне 28,20-28,38 грн, евро продолжит рост к 33,45 грн", – прогнозирует аналитик.

С тем, что девальвация гривни продолжается соглашается и аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Одна из причин – начался активный бизнес-сезон. Увеличился как экспорт, так и импорт. Такая динамика наблюдается на фоне заявления правительства Украины о том, что экспорт страны в сентябре составил 4,2 млрд долларов – на 2,9% больше по сравнению с сентябрем 2019 года, показатель вернулся на докризисный уровень. Вместе с этим, данных по импорту пока нет, и вероятно рост импорта будет не менее активным в сентябре.

"На наш взгляд, девальвационное давление сохранится. Нерезиденты продолжают активно выходить из гривны и продавливают рынок. Ситуация в пятницу грозит продолжить тренд четверга – пару копеек вверх. Вероятно, в ближайшее время, отыгрывая эти позитивные новости, курс гривны продолжит постепенно двигаться в зону 28,4 гривен за доллар", – прогнозирует аналитик.

Как правильно покупать доллары

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

На что влияет курс доллара

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам аналитика Владимира Мазуренко, при резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.

Как могут измениться цены при курсе в 30 грн/$:

бананы: с 28 до 31,9 грн за кг;

общий рост цен: с 5 до 7,3%;

Квартиры и машины. В Украине рынок недвижимости и авто также привязан к стоимости доллара. Все цены зафиксированы в американской валюте, хотя и платятся в гривнях. К примеру, квартира в Киеве, которая сейчас продается за 990 тыс. грн, – до 1 млн 50 тыс. грн.