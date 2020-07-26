Доллар в Украине сильно подорожает: аналитики озвучили новый курс валют

В Украине курс доллара в ближайшее время может подняться выше психологической отметки и достичь 28,5 грн/$. Несмотря на позитивные новости об удачном размещении еврооблигаций и достаточно сдержанные высказывания нового главы НБУ Кирилла Шевченко, девальвация продолжится.

Опрошенные аналитики поясняют: главная причина подорожания доллара в Украине – психологическая. Население и бизнес скупают валюту.

О том, как и почему может изменится курс доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему растет доллар в Украине

"Природа колебаний последних недель – психологическая", – рассказывает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге 23 июля. Сначала валюту начали скупать после новости об отставке главы НБУ Якова Смолия, а потом из-за заявления президента Владимира Зеленского о том, что доллар должен стоить 30 грн/$.

Страх, что доллар взвинтят, приводит к еще больше девальвации. "Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривня будет слабее. При этом фундаментальных причин для снижения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – рассказывает OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Эксперт прогнозирует значительную девальвацию уже в ближайшую неделю. Если сейчас за один доллар просят 27,78 грн/$, то на следующей неделе наличная валюта будет стоить 28,2/28,5 грн/$.

Однако, учитывая, что на стоимость валюты влияет в первую очередь настроение участников рынка, а не экономические причины, гривня может также быстро вернуться в "старый" диапазон.

Позитивные новости также есть – Минфин разместил еврооблигации на $2 млрд с погашением в марте 2033 года и с доходностью 7,25% годовых. Проще говоря, это кредит, который государство берет на открытом рынке. Если МВФ дает кредит с определенными условиями, но под около 2-3% годовых, то на открытых рынках, без каких-либо условий Украина может получить долг под 7,2%.

Гривня в Украине подешевеет НБУ

"Также позитивные новости – ожидаемые поступления средств от Еврокомиссии объемом 1,2 млрд евро. Перспективы сбили настрой покупателей. Продавцы и экспортеры, которые ранее придерживали валюту, более активно начали ее продавать", – добавляет Шевчишин.

По оценкам эксперта, регулятор очертил текущий базовый коридор с верхней границей на подходах к 28 гривен за доллар. Теперь откат курса покажет, где будет нижняя граница коридора.

"Вероятно, на фоне последних событий и накопленных отложенных продаж, гривна может еще несколько подрасти и в ближайшее время будет стремиться к отметке 27,6-27,7 грн/$", – прогнозирует Шевчишин.

Гривню признали одной из самых недооцененных валют мира

Согласно индексу Биг Мака, украинская валюта занимает пятое место в списке самых недооцененных валют мира. К такому выводу издание The Economist пришло, изучив покупательскую способность валют разных стран.

Так, в американском ресторане за БигМак просят $5,71, а в Украине 59 грн. То есть курс якобы должен быть 10,33 грн/$. Но это оценка очень примерная, она показывает всего лишь покупательскую способность гривни по отношению к доллару.

Это не значит, что валюта должна столько стоить, или что на этот рейтинг должен кто-либо равняться. Сейчас курс доллара определяется ситуацией на валютном рынке – балансом между спросом и предложением.

"Курс определяется балансом спроса и предложения. Индекс Биг Мака это очень условный показатель, который нельзя воспринимать как "реальный", "справедливый" курс", – рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко.