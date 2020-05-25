Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Mакроэкономика 08:52, 25.05.2020

Официальный курс доллара 25 мая практически не изменился и остался на уровне 27,75 грн/$. При этом доллар в банках и обменниках за выходные прибавил в цене 15-20 копеек.

Курс НБУ на 25 мая

  • 100 долларов США – 2675 грн (-1 коп.)

  • 100 евро – 2916 грн (- 30коп.)

Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,7 грн/$

  • Продажа – 27 грн/$

Курс доллара
Минфин

Курс в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,80 грн/$

  • Продажа – 26,9 грн/$

Курс доллара в обменниках
finance.i.ua

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Державна зрада, або Чергова мильна булька Зекоманди

"Стоп реванш!" В городах Украины устроили протесты против капитуляции перед РФ

Нож в спину: дело Юкоса вышло на финишную прямую

Есть еще три штамма, кроме COVID-19: в лаборатории Уханя сделали признание

Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории: версию с животными отсекли