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25 мая • обновлено в 09:21
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Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта в банках и обменниках

2.3т
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Официальный курс доллара 25 мая практически не изменился и остался на уровне 27,75 грн/$. При этом доллар в банках и обменниках за выходные прибавил в цене 15-20 копеек.

Курс НБУ на 25 мая

  • 100 долларов США – 2675 грн (-1 коп.)

  • 100 евро – 2916 грн (- 30коп.)

Курс доллара в Украине вырос: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Справка: НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,7 грн/$

  • Продажа – 27 грн/$

Курс доллара

Курс доллара

Минфин

Курс в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,80 грн/$

  • Продажа – 26,9 грн/$

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках

finance.i.ua

Доллар в Украине дешевел несколько недель, а 20 мая тенденция развернулась на 180 градусов: американская валюта поползла вверх. Главная причина – иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин".

"В последние дни на рынке появились нерезиденты (иностранцы. – Ред.), которые активно покупали валюту и сдвинули рынок вверх. Кроме того, выкупал валюту и регулятор. Поэтому если на рынке не появятся сильные продавцы, гривня продолжит терять свои позиции", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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