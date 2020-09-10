Курс доллара в Украине вырос, а евро упал: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:52, 10.09.2020

Официальный курс доллара в четверг, 10 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,82 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,76 грн (-3 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 10 сентября

  • 1 доллар США – 27,82 грн

  • 1 евро – 32,76 грн.

Официальный курс валют в Украине.
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,70 грн/$ (+2 коп.)

  • Продажа – 27,90 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,42 грн/€ (-2 коп.)

  • Продажа – 32,95 грн/€ (+10 коп.)

Курс евро в банках.
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,77 грн/$

  • Продажа – 27,86 грн/$

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,84 грн/€

  • Продажа – 32,95 грн/€

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,80 грн/$

  • Продажа – 27,85 грн/$

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,66 грн/€

  • Продажа – 32,79 грн/€

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 9 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 27,80 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,79 грн (-1 коп.).

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