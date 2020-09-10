Курс доллара в Украине вырос, а евро упал: сколько стоит валюта в банках и обменниках
Официальный курс доллара в четверг, 10 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,82 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,76 грн (-3 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 10 сентября
1 доллар США – 27,82 грн
1 евро – 32,76 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,70 грн/$ (+2 коп.)
Продажа – 27,90 грн/$ (+3 коп.)
Евро:
Покупка – 32,42 грн/€ (-2 коп.)
Продажа – 32,95 грн/€ (+10 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,77 грн/$
Продажа – 27,86 грн/$
Евро:
Покупка – 32,84 грн/€
Продажа – 32,95 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,80 грн/$
Продажа – 27,85 грн/$
Евро:
Покупка – 32,66 грн/€
Продажа – 32,79 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 9 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 27,80 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,79 грн (-1 коп.).