Курс доллара в Украине вырос, а евро упал: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Курс валют в Украине 10 сентября.
Официальный курс доллара в четверг, 10 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,82 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,76 грн (-3 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,82 грн
1 евро – 32,76 грн.
Официальный курс валют в Украине. НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,70 грн/$ (+2 коп.)
Продажа – 27,90 грн/$ (+3 коп.)
Курс доллара в банках. Минфин
Евро:
Покупка – 32,42 грн/€ (-2 коп.)
Продажа – 32,95 грн/€ (+10 коп.)
Курс евро в банках. Минфин
Доллар:
Покупка – 27,77 грн/$
Продажа – 27,86 грн/$
Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,84 грн/€
Продажа – 32,95 грн/€
Курс евро в обменниках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,80 грн/$
Продажа – 27,85 грн/$
Курс доллара на черном рынке. Минфин
Евро:
Покупка – 32,66 грн/€
Продажа – 32,79 грн/€
Курс евро на черном рынке. Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 9 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 27,80 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,79 грн (-1 коп.).
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