Курс доллара в Украине упадет ниже психологической отметки: прогноз аналитика

В Украине курс доллара с 3 по 10 апреля подешевеет с 27,5 до 26,8 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Национальный банк Украины объяснил причины последних событий на валютном рынке в своем "Макроэкономическом и монетарном обзоре" за март. По мнению регулятора, ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке.

При этом НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не противодействуя при этом рыночным тенденциям.

Позитивной новостью для гривни стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке. В этом, в том числе, помогло решение о запуске рынка земли.

С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе остановили деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы пунктов обмена валюты в Киеве говорят, что у них хватает и долларов, и евро. Правда, люди в основном валюту не покупают, а продают – меняют небольшие суммы на гривни.

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