Курс доллара в Украине снова изменится: аналитики рассказали, что ждет гривню

В Украине курс доллара в ближайшее время может достичь новой отметки в 27 грн/$. Валюта хоть и маленькими темпами, но уверенно дешевеет целую неделю, такая тенденция, вероятно, продолжится и всю следующую неделю.

О том, как и почему будет меняться стоимость доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара

Прогнозы. Большинство опрошенных аналитиков считает, что курс доллара в ближайшее время будет снижаться. Американская валюта может потерять 10-20 коп./$ и колебаться около отметки в 27 грн/$.

К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: курс доллара будет снижаться, но не долго. Как только появится возможность, игроки используют низкую стоимость и снова запасутся валютой. "Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривны за доллар", – спрогнозировал аналитик.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб озвучивает более позитивные оценки. Он считает, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный в банках – около 26,9/27,2 грн.

Курс доллара

Аналитик Владимир Мазуренко также соглашается со своими коллегами: ближайшая неделя, скорее всего, запомнится плавным укреплением украинской национальной валюты. "Думаю, что будем видеть гривню, которая вполне может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$. Можем констатировать, что падение на валютном рынке удалось удержать, в том числе и благодаря длительной политике Национального банка", – рассказывает Мазуренко.

Причины:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса . В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

"Тем не менее, на ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн", – подытожил Вадим Иосуб.

Доллар начал дешеветь

Верховная Рада выполнила взятые на себя еще прошлой властью обязательства и запустила рынок земли. Это хорошая новость, которая дает шанс на получение очередного кредитного транша от МВФ.

Правда, для этого еще придется пересмотреть бюджет и во втором чтении принять закон о банках (он в первую очередь гарантирует, что "Приват" не вернут бывшим собственникам).

Почему подешевел доллар:

Верховная Рада приняла закон о рынке земли;

у населения закончились гривни – спрос на доллары упал;

наличный доллар завезли из США – дефицита больше нет.

Курс доллара в Украине

Кроме того, Национальный банк еще 3 апреля отчитался: ажиотажный спрос на валюту закончился. Как только начался карантин, украинцы кинулись скупать валюту. А сейчас "свободные" деньги закончились и спрос нормализовался.

Стоит ли сейчас покупать доллары?

Нет. Только если вам действительно нужна валюта. Летом, скорее всего, закончится карантин, вырастут выручки аграриев, закончится отопительный сезон. Все это приведет к тому, что валюта будет дешеветь.

В период кризиса доллар традиционно дорожает, но кризис рано или поздно проходит. Если нет необходимости в валюте, лучше дождаться "спокойного" периода, когда курс стабилизируется.

А если такая необходимость есть, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц.

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