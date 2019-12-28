Курс доллара в Украине резко взлетел: аналитик рассказал, чего ждать и стоит ли скупать валюту

В Украине курс доллара 28 декабря взлетел на 40 копеек – до 23,68 грн/$. В последний банковский день все, кто не успел купить валюту, воспользовались последним шансом в этом году, в результате спрос резко вырос.

Как объяснил OBOZREVATEL финансовый аналитик Владимир Мазуренко, уже в первых числах января ситуация стабилизируется, а курс вернется в прежний диапазон. "Макроэкономических факторов для этого, чтобы так резко вырос курс, нет. Сейчас последний банковский день, все, кому нужны были доллары для выполнения своих обязательств, закупок и т.д, в последний день пришли на рынок. Это шатнуло курс. Плюс спекулянты подхватили инициативу, начали спекулятивно взвинчивать стоимость валюты", – объясняет Мазуренко.

Курс доллара в Украине

Аналитик уверен: покупать валюты и бежать в обменники ни в коем случае не стоит. "Сейчас покупать нужно только если действительно нужна срочно валюта. А если можете подождать до середины января, лучше ждать", – добавил Мазуренко.

Отметим, с прошлого четверга официальный снизился с 23,60 грн до 23,41 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,54/23,57 до 23,36/23,38 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,35/23,61 до 23,21/23,42 (-0,6%/-0,8%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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