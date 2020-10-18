Курс доллара в Украине резко развернется: МВФ озвучил прогноз

МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. Доллар подорожает в 2021 году, однако снизится в цене в 2022-м.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас существует определенный девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

Ключевой вопрос – размеры этих колебаний, если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально. Министр подчеркнул, что фактор МВФ носит скорее технический характер. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну, но это не основной фактор, а лишь один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL: