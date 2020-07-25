Курс доллара в Украине развернется: прогноз аналитика

Курс доллара в Украине может снизиться после длительного подорожания. В результате валюта имеет шансы измениться в цене с 27,8 до 27,7 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Позитивные новости – Минфин разместил еврооблигации на $2 млрд с погашением в марте 2033 года и с доходностью 7,25% годовых. Проще говоря, это кредит, который государство берет на открытом рынке. Если МВФ дает кредит с определенными условиями, но под около 2-3% годовых, то на открытых рынках, без каких-либо условий Украина может получить долг под 7,2%.

"Также позитивные новости – ожидаемые поступления средств от Еврокомиссии объемом 1,2 млрд евро. Перспективы сбили настрой покупателей. Продавцы и экспортеры, которые ранее придерживали валюту, более активно начали ее продавать", – добавляет аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

По оценкам эксперта, регулятор очертил текущий базовый коридор с верхней границей на подходах к 28 гривен за доллар. Теперь откат курса покажет, где будет нижняя граница коридора.

"Вероятно, на фоне последних событий и накопленных отложенных продаж, гривна может еще несколько подрасти и в ближайшее время будет стремиться к отметке 27,6-27,7 грн/$", – прогнозирует Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.