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Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: прогноз на неделю

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В Украине курс доллара до конца июля может перешагнуть психологическую отметку в 26 грн/$. Традиционно со второй половины лета начинается период плавной девальвации.

Об этом рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сказано в материале "Obozrevatel". "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – говорит Иосуб.

С таким прогнозом соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, доллар может достичь отметки в 26,3 грн/$. "Вероятно, будем наблюдать очень плавную девальвацию до отметки выше психологического уровня. Хотя, для рынка этот уровень назвать психологическим сложно. 26 грн/$ – очень хорошая отметка. Если вспомнить, то в этом году мы уверенно были за пределом в 27 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Финансовый эксперт Егор Комов также уверен, что тенденция развернется на 180 градусов, а доллар плавно начнет дорожать. По его оценкам, стоимость валюты будет колебаться около 26,1 грн/$.

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Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта может продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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Тема
Курс валют
Персона
Вадим Иосуб
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
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