Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: аналитики спрогнозировали стоимость гривни

Курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

Подробнее о том, как и когда изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс

Что позитивно повлияет на гривню:

Нацбанк решил проблему с наличным долларом – теперь его хватает в стране;

ажиотажный спрос пропал: сейчас покупают столько долларов, как и до кризиса;

появились позитивные новости: о запуске рынка земли, о скором подписании меморандума с МВФ.

Уже через неделю доллар может подорожать примерно на 40 копеек и продаваться в банках по 26,8-27,2 грн/$, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках – около 26,8-27,2 грн", – говорит Иосуб.

Курс доллара

Подобный прогноз озвучивает и аналитик Владимир Мазуренко. По его оценкам, валюта может колебаться около отметки в 27 грн/$, однако продолжится такая ситуация не больше нескольких дней. А после – девальвация гривни.

"Думаю, что укрепление гривни будет как минимум на следующей недели. Да, можем пробить психологическую отметку в 27 грн/$, но здесь нужно понимать, что это скорее временный, чем стабильный разворот динамики", – говорит Мазуренко.

Его коллега Андрей Шевчишин из Forex Club также уверен: укрепление гривни носит краткосрочный характер и поддерживается более высоким предложением валюты на межбанке. "В условиях сужения ликвидности рынка даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию. Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала", – говорит Шевчишин.

Но в целом же ситуация остается сложной: рецессия фиксируется по большинству стран, что в перспективе резко сократит торговую активность и украинский экспорт в том числе.

"Гривня может откатится до отметки 27,25 грн/$ на межбанке, однако, вероятно, этой ситуацией воспользуются покупатели, вернув доллар на траекторию роста. Девальвационные риски сохраняются, что связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом", – поясняет аналитик.

Украинцы перестали скупать доллары

Ажиотажный спрос на валюту, вызванный введением карантина, уже позади, заявил на своем брифинге замлавы НБУ Олег Чурий. "Ситуация на валютном рынке стабилизируется. НБУ уже больше покупает валюту, а не продает, чтобы сдерживать ажиотаж. За неделю мы три раза выходили на рынок и купили в общем $100 млн. Спрос значительно уменьшился, мы уже вышли на тот уровень, который был до кризисных явлений", – сказал Чурий.

Что касается наличной валюты, то несколько недель назад во многих банках была нехватка наличного доллара. Она возникла в связи с прекращением авиасообщения и также уже решена. "Доставка наличного доллара и евро вызывала трудности. НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличной валютой. Сейчас мы уже полностью удовлетворили спрос банков на наличный доллар", – добавил замглавы НБУ.

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