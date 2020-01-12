Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: аналитики назвали новую стоимость

Курс доллара в Украине после затяжного снижения развернется на 180 градусов, уверены аналитики. Валюта постепенно будет расти и вскоре пробьет психологическую отметку. Уже 19 января гривня может достичь 24,4-24,5 грн/$ (12 января стоимость составляет 23,9 грн/$).

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара в Украине

После затяжных выходных бизнес входит в обычный режим. Возмещенный НДС тратят на покупку доллара. Кроме того, валюта нужна для закупки сырья и материалов.

Валюту также будут покупать для того, чтобы перевести средства материнским компаниям за границу в виде дивидендов. Обычно последнее происходит под конец года, но из-за праздников (были не банковские дни) процесс затянулся.

Что будет влиять на курс доллара:

бизнес начинает закупать валюту с началом активного сезона;

Нацбанк выкупает доллар для пополнения золото-валютных резервов;

у экспортеров на руках большое количество гривни – возмещенный НДС;

Минфин разместит облигации госзайма только в середине января (тогда иностранные компании будут покупать гривню для покупки госдолга).

Курс доллара в Украине

Кроме того, влияние окажет и ситуацию на Ближнем Востоке. Конфликт США и Ирана уже привел к подорожанию нефти. Следом вырастут и цены на нефтепродукты. В результате Украине придется тратить больше валюты на покупку бензина и газа. Также дорожает и золото.

Аналитик Владимир Мазуренко уверен: в январе тенденция развернется на 180 градусов и уже вскоре стоимость американской валюты уверены перешагнет отметку в 24 грн/$ и постепенно будет тестировать стоимость в 24,5 грн.

"На ближайшую неделю, до середины января, ожидается постепенная девальвация гривни. Причин для резких скачков нет, однако плавный рост доллара сейчас можно считать наиболее вероятным сценарием", – отмечает эксперт.

С такой же оценкой соглашается и аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,5 грн", – прогнозирует эксперт.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 23,74/23,79 до 24,09/24,12 (+1,5%/+1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 23,63/24,48 до 23,90/24,31 (+1,1%/-0,7%).

Правда, в более длительной перспективе, считают в Нацбанке, причин для девальвации нет. Так, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что сейчас нет никаких внешних угроз сейчас для того, чтобы гривна девальвировалась. Сегодняшний курс отражает уровень экономики. НБУ полагает, что в случае, если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически гривня может ревальвировать и в дальнейшем.

Чего ждать от курса доллара в 2020-м

Мнения о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

"В 2020 году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет очень затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на 2020 год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в 2019 году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Экономист Игорь Гарбачук озвучивает несколько сценариев: при позитивном валюта может коллебаться около 25-27 грн/$, а при негативном – обвалиться до 31-33 грн/$."Если в Украину в ближайшем будущем зайдут деньги Международного валютного фонда на уровне 5,5 млрд долларов, как было от правительства заявлено, это будет достаточно мягкий сценарий выхода из этой ситуации. Если не зайдут, то все эти оптимистичные сценарии, где 24,7-27 грн/$, могут быть абсолютно необъективными, потому что тогда доллар может стоить 31-33 грн/$", – отметил он.

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