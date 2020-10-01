Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре, – аналитик

В Украине курс доллара в течение октября может прибавить около 65 копеек в цене и перейти психологическую отметку в 29 грн/$.

Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко. Главная причина – традиционное сезонное давление, которое начинается осенью вместе с активизацией бизнес-сезона и расходами на импорт энергоресурсов.

"Я бы сказал, что отметки в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре месяце. Многое будет зависеть от того, как пройдет бюджетный процесс. Скандалы, затягивание рассмотрения документа – все это неприятный для рынка знак", – рассказывает Мазуренко.

В то же время аналитик Егор Комов уверен, что курс в течение месяца будет колебаться около отметки в 28,5 грн за доллар. То есть девальвация будет, но незначительная.

"Я не вижу на данные момент серьезных проблем, которые могли бы привести к ощутимой девальвации гривни. Думаю, что мы будем видеть плавные, свойственные валютному рынку, колебания. Однако ни обвала, ни тем более укрепления не будет", – рассказывает аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.