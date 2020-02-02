Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: гривня развернулась на 180 градусов

В Украине курс доллара развернулся на 180 градусов и в ближайшую неделю гривня подешевеет на 30-50 коп./$. Инвесторы уходят из развивающихся рынков, а спрос на украинские ОВГЗ падает.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от курса доллара в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Решение НБУ приведет к подорожанию доллара

Чего ждать : курс доллара вырастет от 24,8 до 25,4 грн/$;

Почему подорожает доллар: иностранцы будут меньше покупать ОВГЗ, коронавирус изменит настроения инвесторов.

В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. В этом же году новая политика Нацбанка ситуацию изменит. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится, а желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

Уже сейчас ставку снизили с 13,5 до 11%. Всего в 2020-м ее сократят до 7%. "Такое ослабление кредитно-денежной политики будет сдерживать инвесторов покупать облигации, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

В это же время наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пытается сдерживать валютными интервенциями. Вместе с тем, финансовый регулятор прогнозирует рост международных резервов до более чем 29 млрд долларов к концу 2020 года.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб также соглашается:основным фактором ослабления гривни является снижение спроса иностранных инвесторов на ОВГЗ. Это вызвано, с одной стороны, постепенным снижением ставок, с другой – глобальными причинами. "Опасения, вызванные вспышкой эпидемии коронавируса в Китае, приводят к уходу иностранных инвесторов с развивающихся рынков, и Украина тут не является исключением", – поясняет эксперт.

Прогнозы экспертов

Гривня продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн/$. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации, прогнозирует Шевчишин.

"На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,5 грн", – рассказывает Иосуб.

Отметим, спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", выросли с 24,27/24,30 до 24,85/24,88 (+2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,22/24,50 до 24,74/25,02 (+2,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,2% до 1,1%.

Почему доллар влияет на всех

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

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