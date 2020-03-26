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26 марта • обновлено в 10:21
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Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: аналитик озвучил прогноз на апрель

4.1т
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В Украине из-за продления карантина до 24 апреля, падения цен на мировых сырьевых рынках, падения доходов стоимость доллара в апреле может достичь психологической отметки в 30 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Доллара в стране будет не хватать, иностранцы будут избавляться от украинских долговых бумаг. Все это приведет к тому, что курс уже в апреле девальвирует до новой отметке, рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Курс доллара

Курс доллара

"Пандемия уже ударила по мировой экономике, остановила работу целых сфер. Рассчитывать на то, что движение гривни в сторону девальвации будет развернуто как минимум во время карантина, не стоит. Думаю, что по итогам года можем получить курс в 30 грн/$, тогда эта отметка должна быть преодолена уже в следующем месяце", – рассказывает аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы пунктов обмена валюты в Киеве говорят, что у них хватает и долларов, и евро. Правда, люди в основном валюту не покупают, а продают – меняют небольшие суммы на гривни.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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