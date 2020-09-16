Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку
Официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 16 сентября
1 доллар США – 28,05 грн
1 евро – 33,34 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,96 грн/$ (+8 коп.)
Продажа – 28,22 грн/$ (+7 коп.)
Евро:
Покупка – 32,93 грн/€ (+11 коп.)
Продажа – 33,47 грн/€ (+11 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,06 грн/$
Продажа – 28,15 грн/$
Евро:
Покупка – 33,24 грн/€
Продажа – 33,35 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,09 грн/$
Продажа – 28,14 грн/$
Евро:
Покупка – 33,18 грн/€
Продажа – 33,33 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).