Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:54, 16.09.2020 Обновлено: 10:09, 16.09.2020

Официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 16 сентября

  • 1 доллар США – 28,05 грн

  • 1 евро – 33,34 грн.

Официальный курс валют.
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,96 грн/$ (+8 коп.)

  • Продажа – 28,22 грн/$ (+7 коп.)

Курс доллара в банках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,93 грн/€ (+11 коп.)

  • Продажа – 33,47 грн/€ (+11 коп.)

Курс евро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,06 грн/$

  • Продажа – 28,15 грн/$

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 33,24 грн/€

  • Продажа – 33,35 грн/€

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,09 грн/$

  • Продажа – 28,14 грн/$

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,18 грн/€

  • Продажа – 33,33 грн/€

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).

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