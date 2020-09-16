Курс доллара в Украине превысил психологическую отметку

Официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 16 сентября

1 доллар США – 28,05 грн

1 евро – 33,34 грн.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,96 грн/$ (+8 коп.)

Продажа – 28,22 грн/$ (+7 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,93 грн/€ (+11 коп.)

Продажа – 33,47 грн/€ (+11 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,06 грн/$

Продажа – 28,15 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 33,24 грн/€

Продажа – 33,35 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,09 грн/$

Продажа – 28,14 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 33,18 грн/€

Продажа – 33,33 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).