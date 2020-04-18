Курс доллара в Украине после выходных резко изменится: НБУ показал стоимость

В Украине справочный курс доллара после выходных, 21 апреля, снизится на 20 коп./$ и опустится до психологической отметки в 27 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка. Таким образом, с первого апреля доллар подешевеет практически на 70 коп. Стоит отметить, что НБУ публикует справочный (усредненный по всем сделкам) курс, в то время как стоимость наличного доллара в банках и обменниках может отличаться.

НБУ

Аналитики рассказывают: сейчас главный фактор, который будет влиять на курс валют в Украине – возможное сотрудничество с МВФ. И речь идет даже не о получении кредита. Как только Украина подпишет меморандум и еще до перечисления средств настроения на валютном рынке изменятся.

Еще один не менее важный фактор – дата окончания карантина. Чем быстрее он закончится, тем лучше будет ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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