Курс доллара в Украине пошел вверх
Официальный курс доллара в четверг, 9 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне – 26,95 грн (+2 коп.). Справочный курс евро составляет 30,42 грн (+2 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 9 июля
100 долларов США – 2695 грн;
100 евро – 3042 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,81 грн/$
Продажа – 27,09 грн/$
Евро:
Покупка – 30,02 грн/€
Продажа – 30,58 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,91 грн/$
Продажа – 27,00 грн/$
Евро:
Покупка – 30,58 грн/€
Продажа – 30,68 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,94 грн/$
Продажа – 26,98 грн/$
Евро:
Покупка – 30,24 грн/€
Продажа – 30,34 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 8 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне – 26,93 грн (-19 коп.). Справочный курс евро составляет 30,4 грн (-32 коп.).