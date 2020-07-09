Курс доллара в Украине пошел вверх

Официальный курс доллара в четверг, 9 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне – 26,95 грн (+2 коп.). Справочный курс евро составляет 30,42 грн (+2 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 9 июля

100 долларов США – 2695 грн;

100 евро – 3042 грн.

Курс валют в Украине НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,81 грн/$

Продажа – 27,09 грн/$

Курс валют в Украине Минфин

Евро:

Покупка – 30,02 грн/€

Продажа – 30,58 грн/€

Курс валют в Украине Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,91 грн/$

Продажа – 27,00 грн/$

Курс валют в Украине kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 30,58 грн/€

Продажа – 30,68 грн/€

Курс валют в Украине kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,94 грн/$

Продажа – 26,98 грн/$

Курс валют в Украине Минфин

Евро:

Покупка – 30,24 грн/€

Продажа – 30,34 грн/€

Курс валют в Украине Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 8 июля, упал ниже психологической отметки и установился на уровне – 26,93 грн (-19 коп.). Справочный курс евро составляет 30,4 грн (-32 коп.).