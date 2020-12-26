Курс доллара в Украине перейдет новую отметку: аналитик озвучил стоимость

В Украине курс доллара в 2021 году будет колебаться около 28,10-29,10 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Украина и далее будет зависеть от конъюнктуры внешних рынков и внешних займов. Курс гривни будет оставаться под давлением, так что не исключены новые антирекорды ее девальвации. При этом в бюджет заложен средний курс доллара США к гривне на уровне 29,20. По валютной паре доллар США/гривня ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10, по курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – прогнозирует Гойлов.

На настроения инвесторов будет влиять ход переговоров Украины с МВФ. В режиме онлайн-встреч провели аудит проводившейся с середины лета работы. В январе после Новогодних праздников состоится очная встреча, где будет согласован план дальнейших совместных действий и названы сроки получения двух траншей в сумме 1,5 млрд долларов. Положительный результат переговоров с Фондом "откроет двери" других международных финансовых организаций (МФО) для нашей страны.

"Украине необходимо погасить в начале года порядка 600 млн долларов США долгов по внешним обязательствам. По этой причине НБУ будет весьма неохотно выходить на межбанк с продажами валюты для поддержания курса гривни. В сентябре этого года была погашена сумма в несколько раз больше – 2,1 млрд долларов, что не привело к существенном ослаблению национальной валюты", – добавляет Гойлов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за "рождественского ралли" и рекордной продажи ОВГЗ курс доллара будет колебаться около 28 грн/$. Иностранцы, несмотря на риски, решились покупать украинские ценные бумаги.