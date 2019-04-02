Курс доллара в Украине ощутимо изменится: аналитик назвал новые цены  

В апреле курс доллара в Украине может колебаться в широком диапазоне от 27 до 28,5 грн/$. Среди негативных факторов: осторожная позиция иностранных инвесторов в связи с выборами и торговая война между США и Китаем.

Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин. Так, доходность по облигациям в США и Европе низкая, поэтому иностранцы инвестируют деньги в украинский госдолг (гривневые облигации внутреннего госзайма). На активность иностранных покупателей повлияют выборы, уверен эксперт, что негативно отразится и на курсе.

"Только за март доля нерезидентов в гривневых ОВГЗ выросла на 50% – до 20,3 млрд. грн. Однако после первого тура президентских выборов нерезиденты, вероятно, займут выжидательную позицию, без активных вложений в ОВГЗ, оценивая новую политическую конфигурацию. Соответственно, предложение иностранной валюты на рынке снизится", – уверен Шевчишин.

Угрозой для стабильного курса могут стать новости о том, что Украина не получит второй транш кредита МВФ в мае. В этом случае рыночные опасения относительно дальнейшей программы Кредитования окажут большее давление на гривню.

"Глобальные риски окажут давление на гривню в среднесрочной перспективе. Замедление экономического роста Европы и Китая ограничивает перспективы роста цен на сырьевых рынках, а значит и гривни", – поясняет аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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