Курс доллара в Украине опустился до рекордно низкой отметки: сколько стоит валюта

Официальный курс доллара 4 мая опустился до 26,95 грн. На такой низкой отметке валюта оказалась впервые с момента сильнейшего падения гривни после введенного по всей стране карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сказано на сайте НБУ. Таким образом, за месяц (с 4 апреля) курс снизился почти на 70 коп./$.

Курс Нацбанка на 4 мая

Доллар США – 26,95 грн/$;

Евро – 29,29 грн/евро;

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ

Курс валют в украинских банках

Доллар

Покупка – 26,8 грн/$

Продажа – 27,13 грн/$

Курс доллара в банках Минфин

Курс валют в украинских обменниках

Доллар

Покупка – 27 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$.

Аналитики рассказывают: сейчас главный фактор, который будет влиять на курс валют в Украине – возможное сотрудничество с МВФ. И речь идет даже не о получении кредита. Как только Украина подпишет меморандум, до перечисления средств настроения на валютном рынке изменятся.

Еще один не менее важный фактор – дата окончания карантина. Чем быстрее он закончится, тем лучше будет ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки 27 грн/$.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!