Курс доллара в Украине на 2020 год

Кабмин улучшил прогноз по курсу доллара в Украине в 2020 году. По консервативному прогнозу он составит 27 грн/$. А если экономика будет успешно развиваться, то может достичь 24,8 грн/$.

Такие цифры содержатся в обновленном макроэкономическом прогнозе, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду, 23 октябня. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

"Средний курс в следующем году в консервативному прогнозе заложен 27 грн/$ по сравнению с 28,2 грн/$, который у нас был заложен весной. И в оптимистическом, если экономика будет больше расти, то мы заложили 24,8 грн/$", – сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в ближайшие три года не превысит 4% в год. Об этом говорится в таблице обновленного макропрогноза Кабинета министров.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что ожидает рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 3,5 – 3,7% в 2020 году

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