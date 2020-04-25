Курс доллара в Украине изменится из-за новых решений НБУ: прогноз аналитика

Национальный банк принял решение снизить учетную ставку (стоимость денег в экономике) с 10 до 8%, а также снизить объем покупки валюты на рынке с $50 млн до $20 млн. Это позволит до конца апреля удержать курс на уровне 27 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время курс гривни сохранятся вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня", – прогнозирует эксперт.

Отметим, в пятницу, 24 апреля, справочный курс доллара составил 27,01 грн/$. "Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале. Вместе с тем, Нацбанк прогнозирует падение экономики страны на 5% в 2020 году из-за коронавируса вместо ожидавшегося ранее роста на 3,7%", – поясняет аналитик.

Что влияет на курс доллара:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.