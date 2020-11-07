Курс доллара в Украине изменится: аналитик назвал новую стоимость

В Украине курс доллара в ближайшую неделю подорожает с 28,24 до 28,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "На фоне сложившихся факторов, рассматриваем укрепление гривны как ситуативную коррекцию, и сохраняем девальвационные ожидания. Вероятно, в ближайшее время гривна стабилизируется и начнет ослабляться к 28,3 гривен за доллар, так как низкие цены будут привлекать покупателей", – прогнозирует эксперт.

На фоне этого Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП. А Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины оценило спад ВВП страны по итогам девяти месяцев 2020 года в 5,5%, тогда как сокращение показателя за этот период ожидалось на уровне 6,5%. Кроме того, министерство сохранило прогноз падения ВВП страны в 2020 году на 4,8%.

При этом министр финансов Украины заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.

Накануне объем гривневых ОВГЗ "на руках" нерезидентов снизился на 100 млн грн и это объем, который в перспективе выйдет на рынок с покупкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.