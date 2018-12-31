Курс доллара в Украине: финансист подвел итоги года

По итогам 2018 года курс гривни укрепился в сравнении с итогами 2017 года. Если в конце предыдущего года курс был зафиксирован на уровне 28,07 грн/долл., то в этом году он составил 27,20 грн/долл.

Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Совета независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. При этом он напомнил, что уровень инфляции в этом году вырос до 10%.

"Тут есть объективные факторы. Это здоровая, оправдано жесткая политика НБУ. И некоторые позитивные усилия тут приложило правительство в лице Минфина", – пояснил Шпек.

По его мнению, это укрепление национальной валюты также связано с тем, что Министерство финансов не в полной мере собрало те доходы в бюджет и в фонды, которые предусматривались. И соответственно, министерство несвоевременно осуществляло отдельные выплаты.

Доллар

"То есть, были задержки возврата НДС и т.д. И нехватка гривни на внутреннем рынке привела к более сильному, чем об этом говорили объективные факторы, укреплению национальной валюты. Но в целом, по результатам этого года гривня будет сильнее, чем в конце прошлого года. Поэтому не все так плохо", – подытожил экономист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чего ждать украинцам от курса доллара в 2019 году. По наиболее вероятному сценарию, курс в следующем году будет находиться около психологической отметки в 29 грн/долл.

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