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18 апреля • обновлено в 12:55
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Курс доллара в Украине будет колебаться между двумя отметками: аналитик назвал стоимость

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В Украине курс доллара до 25 апреля будет находится между отметками 27-27,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Рынок движется безвольно под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения, в ожидании более четкой даты выхода из жесткого карантина. Вероятно, в ближайшее время гривня будет колебаться в диапазоне 27-27,5 гривен за доллар", – прогнозирует аналитик.

Курс доллара в Украине будет колебаться между двумя отметками: аналитик назвал стоимость

Перед праздниками традиционно выросло предложение валюты для пополнения гривни. Общую активность наличного рынка сдерживают карантинные меры и падение деловой активности.

Оптимистичные заявления властей о перспективах получить $2 млрд кредитных средств от МВФ в мае, и до конца года еще дополнительных $3 млрд поддерживают курс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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