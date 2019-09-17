В Украине резко изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз до конца года

В Украине к концу года 2019 года курс доллара может подняться до 27 гривен. Сегодня, 17 сентября, Национальный банк продает американскую валюту за 24,77 грн/$.

Цена на доллар может достичь рекорда за последние три года. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

В этом году динамика курса отличается от прошлых периодов, объясняет эксперт. Традиционно с осени и до нового года начинается период девальвации, но в этом году традиция была нарушена.

"В этом году немного необычная ситуация. К концу года доллар может стоить до 27 гривен. Это не должно привести к негативным последствиям", – заявил Юрчишин.

По его словам, срыва бюджет ожидать не стоит. Факторы, которые влияли на рост национальной валюты, завершились. Он прогнозирует, что что к концу года ситуация восстановится.

"Есть несколько причин, связанных с притоком валюты в Украину. Это выборы – под них приходит валюта. Это значительные поступления от тех, кто работает заграницей. И это поступления нерезидентов на рынок облигаций внутренних государственных займов. Это больше $3 млрд. Все три фактора уже завершились. Есть даже наблюдение, что ОВГЗ, находящихся в собственности нерезидентов, начинают уменьшаться", – сказал Юрчишин.

По мнению экономиста, паниковать, что гривна подниметься до 8 или 10 за доллар, не стоит. Бюджетные риски также преувеличивать не стоит, учитывая поступления в бюджет.

"В ближайшее время, учитывая, что у нас есть негативное внешнее торговое сальдо, ожидаются значительные выплаты, гривна немного просядет. Проблемы, которые есть, в том числе, могут быть компенсированы за счет такого сверхвысокого притока на рынок ОВГЗ. Рост дефицита, скорее всего, произойдет", – подытожил экономист.

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара во вторник, 17 сентября, опустился на 2 копейки. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,91 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В Украине, если НБУ не нарастит объемы интервенций по покупке валюты, гривня до 22 сентября продолжит свое укрепление, уверен аналитик Вадим Иосуб. При этом курс снизится с 24,7 до 24,4 грн/$.

В Украине на валютном рынке в ближайшие дни продолжится серьезная игра "на понижение" как со стороны прямых покупателей доллара, так и со стороны спекулянтов.

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