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1 апреля • обновлено в 10:55
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В России резко обвалился рубль: сколько стоит

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В России снова обвалилась стоимость рубля. В среду, 30 марта, на Московской бирже курс доллара взлетел до 79,15 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 78,37 руб./$.

Стоимость евро с 86,50 руб./евро поднялась сразу до 86,96 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Курс рубля в России

Курс рубля в России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
евро рубль курс валют доллар
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Самим то не смешно,,,из пустого в порожнее в 2014 уже был 80 потом 54,так что уймитесь
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