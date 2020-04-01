В России резко обвалился рубль: сколько стоит

В России снова обвалилась стоимость рубля. В среду, 30 марта, на Московской бирже курс доллара взлетел до 79,15 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 78,37 руб./$.
Стоимость евро с 86,50 руб./евро поднялась сразу до 86,96 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.
Курс валют в России
Московская биржа
Курс валют в России
Московская биржа
Курс рубля в России
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта стоимость доллара преодолела психологическую 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
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