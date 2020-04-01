В России резко обвалился рубль: сколько стоит

В России снова обвалилась стоимость рубля. В среду, 30 марта, на Московской бирже курс доллара взлетел до 79,15 руб./$. Накануне торги закрылись на отметке 78,37 руб./$.

Стоимость евро с 86,50 руб./евро поднялась сразу до 86,96 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Курс валют в России Московская биржа

Курс валют в России Московская биржа

Курс рубля в России

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