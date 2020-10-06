Курс доллара в октябре значительно изменится: аналитик озвучил прогноз до конца месяца

В Украине курс доллара в октябре может вырасти с 28,4 до 28,75 грн/$. При этом гривня будет дешеветь медленнее, чем в сентябре.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Курс гривни в октябре может колебаться в диапазоне 28,0–28,75 грн/$. На валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания, и гривня продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре, к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность, после закупок в сентябре", – прогнозирует Шевчишин.

Сейчас наибольшее влияние на курс доллара оказывают иностранцы. Они продают государственные ценные бумаги (ОВГЗ), покупают доллары и тем самым подталкивают курс к росту.

"Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривны. Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривну и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций", – отмечает Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты. В то же время, ситуация на внешних рынках остается для гривны благоприятной: цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне; цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа. Благоприятными для экспортеров остаются и цены на железорудное сырье.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.