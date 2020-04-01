Главная Новости
1 апреля • обновлено в 05:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Курс доллара резко обвалится: НБУ показал, сколько будет стоить валюта в апреле

379
Читать материал на украинском

В Украине справочный курс доллара с 31 марта по 1 апреля снизится на 40 коп./$ до 27,6 грн/$. Это может стать рекордным с началом карантина укреплением гривни.

Об этом говорится в данных НБУ, Стоит отметить, что справочный курс фиксирует ситуацию на валютном рынке, однако при этом доллар в банках продают по другой цене – наличному курсу, отличается также стоимость валюты и в обменниках (она может быть выше в период ажиотажного спроса).

Долла подешевеет

Долла подешевеет

НБУ отмечает, что на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты. Клиенты могут свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Украинцы под влияние паники и ажиотажного спроса кинулись скупать валюту, рассчитывая, что это поможет сохранить их сбережения. При этом чем выше сейчас спрос, тем дороже будет доллар. То есть мы сами своими действиями приводим к падению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги