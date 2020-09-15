Курс доллара от НБУ достиг 28 грн: сколько стоит в банках и обменниках
Официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс НБУ на 15 сентября
1 доллар США – 28 грн;
1 евро – 33,24 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,84 грн/$ (+1 коп.)
Продажа – 28,13 грн/$ (+2 коп.)
Евро:
Покупка – 32,79 грн/€ (+4 коп.)
Продажа – 33,34 грн/€ (+3 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,97 грн/$
Продажа – 28,06 грн/$
Евро:
Покупка – 33,26 грн/€
Продажа – 33,37 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28 грн/$
Продажа – 28,04 грн/$
Евро:
Покупка – 33,07 грн/€
Продажа – 33,15 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).