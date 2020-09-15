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Курс доллара от НБУ достиг 28 грн: сколько стоит в банках и обменниках

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
2,8 т.
Курс доллара от НБУ достиг 28 грн: сколько стоит в банках и обменниках

Официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс НБУ на 15 сентября

  • 1 доллар США – 28 грн;

  • 1 евро – 33,24 грн.

Официальный курс валют в Украине.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,84 грн/$ (+1 коп.)

  • Продажа – 28,13 грн/$ (+2 коп.)

Курс доллара в банках.

Евро:

  • Покупка – 32,79 грн/€ (+4 коп.)

  • Продажа – 33,34 грн/€ (+3 коп.)

Курс евро в банках.

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,97 грн/$

  • Продажа – 28,06 грн/$

Курс доллара в обменниках.

Евро:

  • Покупка – 33,26 грн/€

  • Продажа – 33,37 грн/€

Курс евро в обменниках.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28 грн/$

  • Продажа – 28,04 грн/$

Курс доллара на черном рынке.

Евро:

  • Покупка – 33,07 грн/€

  • Продажа – 33,15 грн/€

Курс евро на черном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

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