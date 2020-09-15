Курс доллара от НБУ достиг 28 грн: сколько стоит в банках и обменниках

Официальный курс доллара во вторник, 15 сентября, вырос на 10 копеек и установился на уровне 28 грн. Также подорожал доллар – до 33,24 грн (+18 коп.).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс НБУ на 15 сентября

1 доллар США – 28 грн;

1 евро – 33,24 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,84 грн/$ (+1 коп.)

Продажа – 28,13 грн/$ (+2 коп.)

Евро:

Покупка – 32,79 грн/€ (+4 коп.)

Продажа – 33,34 грн/€ (+3 коп.)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,97 грн/$

Продажа – 28,06 грн/$

Евро:

Покупка – 33,26 грн/€

Продажа – 33,37 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28 грн/$

Продажа – 28,04 грн/$

Евро:

Покупка – 33,07 грн/€

Продажа – 33,15 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

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