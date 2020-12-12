Курс доллара опустится ниже психологической отметки: Нацбанк показал новую стоимость валюты

В Украине курс доллара с 11 до 14 декабря снизится с 28,07 до 27,96 грн/$, опустившись ниже психологической отметки.

Такой прогноз опубликован на сайте Национального банка Украины. Таким образом, стоимость американской валюты впервые после 15 сентября 2020-го составит менее 28 грн/$.

Важно отметить, что НБУ определяет справочный курс. Все сделки на валютном рынке оценивают, после определяют усредненную стоимость. При этом населения по такой стоимости покупать доллары не может. К курсу НБУ привязывают стоимость товаров и услуг, цена на которые зависит от курса доллара.

"Позитив на рынках вызван решением ЕС выделить Украине 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых с погашением в 2035 году. Теперь можно с высокой вероятностью ожидать поступления денег и от МВФ. Рост доходности ОВГЗ приводит к увеличению позиций нерезидентов в данном инструменте", – пояснил OBOZREVATEL аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

По его оценкам, на следующей неделе ожидается коррекция к уровню 28,15 грн/$. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 34,18.

На курс негативно влияет активная покупка валюты Укргазбанком. Вероятно, государственный банк покупает доллары для "Нафтогаза", который после используют для покупки импортного голубого топлива.

Напомним, OBOZREVATEL прогнозировал снижение курса доллара еще на прошлой неделе. Одна из причин – рекордное падение американской валюты на международном рынке. С другой же стороны, на фоне новостей о возможном ужесточении карантина импортеры уменьшили аппетиты и покупают меньше долларов.