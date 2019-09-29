Курс доллара обвалится до новой отметки: аналитики рассказали, что ждет украинцев

В Украине стоимость доллара снижается уже несколько месяцев подряд. При этом традиционная осенняя девальвация гривни так и не началась. Более того, курс плавно укрепляется и может достичь четырехлетнего рекорда.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от курса доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Валютный прогноз на начало октября

Второй месяц осени начнется с плавного укрепления гривни. Аналитики сходятся во мнении: либо доллар подешевеет до нового рекорда, либо же останется в стабильном диапазоне. Это происходит на фоне рекордного объема покупок украинских долговых ценных бумаг (ОВГЗ) со стороны иностранцев.

Аналитик Вадим Иосуб поясняет: помимо покупки ОВГЗ, есть и другие причины для укрепления. Баланс спроса и предложения на рынке позволяет постепенно снижать стоимость валюты. При этом Национальный банк пытается снизить темпы такой тенденции.

"Укреплению гривни способствовал прошедший во вторник аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, благодаря которому удалось привлечь 13,2 млрд грн. Однако спрос нерезидентов на гособлигации – не единственная причина укрепления гривни. Об этом можно судить благодаря тому, что уже после этого аукциона, последнего в текущем месяце, в среду и четверг гривна продолжила укрепляться", – поясняет эксперт.

По оценкам Иосуба, доллар до 5 октября может достичь рекордной с декабря 2015-го отметки в 23,7 грн/$. На ближайшую неделю эксперт прогнозирует банковский курс 23,5/2,8 грн/$.

"На минувшей неделе доллар значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,7-2,2%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,67 грн до 24,12 грн (-2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,55/24,58 до 24,13/24,16", – отмечает аналитик.

Менее позитивный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что, вероятнее всего, доллар будет находиться в пределах действующей отметки.

"Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и будет торговаться в диапазоне 24-24,1 грн. за доллар", – прогнозирует Шевчишин.

Курс доллара в Украине

Аналитик Егор Комов считает, что тенденция к укреплению и ситуация на валютном рынке позволят национальной валюте протестировать новую психологическую отметку в 24 грн/$. "Сейчас видим на рынке очень позитивную ситуацию. Есть риски невыполнения бюджета и, думаю, Национальный банк отчасти может сгладить снижение курса доллара. Но, скорее всего, отметку около 24 грн/$ в ближайшую неделю мы все-таки протестируем", – отмечает эксперт.

Валютная война откладывается

Уже несколько месяцев экономисты по всему миру прогнозируют новую валютную войну. Причина – борьба между Китаем и США. 9 августа американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не будет снижать курс доллара в ответ на ослабление Китаем юаня. "Нет, нам этого не нужно. У нас такой сильный доллар, самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт во всем мире", – сказал он.

В то же время Трамп отметил, что если Федеральная резервная система США понизит ставки, курс американской валюты "немного" упадет, что автоматически уменьшит давление на экспортеров. Однако, по его словам, не стоит принимать такое решение.

Это заявление стало довольно неожиданным, учитывая, что днем ранее глава Белого дома в своем Twitter писал: "Можно подумать, как ваш президент я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! Высокая ставка ФРС по сравнению с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне. И это создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях".

США понимают, что на их санкции и пошлины Китай отреагирует зеркальными мерами, но Америке тоже нужно реализовывать куда-то свои товары и услуги, а китайский рынок является одним из крупнейших. Соответственно, вопрос по девальвации курса и снижению процентной ставки станет второстепенным, если Вашингтон и Пекин смогут договориться.

"Кстати, на новость об отсрочке пошлин уже среагировала цена на золото, которая упала с $1530 до $1490 за тройскую унцию. Среагировала и нефть, которая поднялась в цене с $53 за баррель до $58-59", – отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если США и Китаю не удастся договориться, и сценарий с ослаблением доллара воплотится в реальность, в первую очередь это ударит по украинскому экспорту, который зависит от колебаний курса и кредитных ставок, объясняет Невмержицкий.

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