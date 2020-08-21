Курс доллара НБУ подскочил на 16 копеек: сколько стоит в банках и обменниках

Курс доллара в Украине.
Официальный курс доллара в пятницу, 21 августа, вырос на 16 копеек и установился на уровне 27,48 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,55 грн (-5 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,48 грн
1 евро – 32,55 грн.
Официальный курс валют НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,25 грн/$ (+3 коп.)
Продажа – 27,58 грн/$ (+4 коп.)
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 32,07 грн/€ (-10 коп.)
Продажа – 32,69 грн/€ (-11 коп.)
Курс евро в банках Минфин
Доллар:
Покупка – 27,35грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,49 грн/€
Продажа – 32,61 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,38 грн/$
Продажа – 27,43 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,27 грн/€
Продажа – 32,39 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа, курсы основных валют подскочили по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 9 копеек – до 27,31 грн, а евро на 11 копеек – до 32,6 грн.
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