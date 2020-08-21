Курс доллара НБУ подскочил на 16 копеек: сколько стоит в банках и обменниках

Официальный курс доллара в пятницу, 21 августа, вырос на 16 копеек и установился на уровне 27,48 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,55 грн (-5 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 21 августа

1 доллар США – 27,48 грн

1 евро – 32,55 грн.

Официальный курс валют НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,25 грн/$ (+3 коп.)

Продажа – 27,58 грн/$ (+4 коп.)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,07 грн/€ (-10 коп.)

Продажа – 32,69 грн/€ (-11 коп.)

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,35грн/$

Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,49 грн/€

Продажа – 32,61 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,38 грн/$

Продажа – 27,43 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,27 грн/€

Продажа – 32,39 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа, курсы основных валют подскочили по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 9 копеек – до 27,31 грн, а евро на 11 копеек – до 32,6 грн.

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