Курс доллара может побить новый рекорд: аналитики озвучили прогнозы

В Украине стоимость доллара бьет все рекорды. Впервые с момента, как Нацбанк перестал вручную устанавливать стоимость валюты, гривня держится в пределах узкого коридора в 24-25 грн/$. И хотя с началом отопительного сезона ситуация на валютном рынке должна была измениться, уже в октябре гривня снова может перейти к очередному максимуму.

О том, чего ждать украинцам от курса доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

Стабильная неделя и дешевый доллар

Курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4-24,5 грн/$. С одной стороны на руку дешевому доллару сыграли длинные выходные. Традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы. С учетом позитивного настроения на рынке, аналитики уверены – сюрпризов ожидать не стоит.

Что может позитивно повлиять на курс гривни:

прошедший марафон Зеленского может снять напряжение в обществе;

Кабмин планирует провести активную фазу переговоров с МВФ;

из-за затянувшихся выходных украинцы активнее продают валюту.

Еще один плюс, отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, прошедший пресс-марафон президент Владимира Зеленского. Это может снять определенную напряженность в обществе. А чем стабильнее политическая ситуация, тем легче спрогнозировать рынок и планировать покупку/продажу валюты.

"Вероятно, на позитиве от этого известия гривня в ближайшее время продолжит сохранять свою стабильность и будет торговаться вблизи отметки 24,4 гривни за доллар", – отмечает Шевчишин.

Как и прежде, среди главных рисков – пауза в сотрудничестве с МВФ. Украинские министры уже в ближайшие дни должны перейти к активной фазе переговорного процесса с Фондом. Любой положительный сигнал от инвесторов может стать ревальвационным фактором.

Только за прошедшие семь дней доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,4%, отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 2,1% до 1,4% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой. Это свидетельствует о стабилизации сектора наличной валюты по сравнению с мини-паникой, которая царила неделю назад, когда курсы продажи валюты было откровенно задраны", – рассказывает Шевчишин.

"Это свидетельствует о стабилизации сектора наличной валюты по сравнению с мини-паникой, которая царила неделю назад", – отмечает Шевчишин.

Эксперт озвучивает достаточно позитивные прогнозы для украинской валюты. По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.

При этом Иосуб отмечает: уже вскоре коридор сузится и приблизится к нижней отметке. То есть доллар будет продавать по цене от 24 до 24,5 грн/$.

Почему доллар влияет на всех

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысячи гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

Авто. Также фактически весь авторынок зафиксирован в валюте. Машины привозят из-за границы, поэтому и продают их в привязки к доллару.

Бензин. До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, и поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек.

Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара дает возможность заработать на продажах бензина больше.

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